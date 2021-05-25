Москва, , 12:37 — REGNUM На территории Москвы до конца 2021 года планируется установить более 25 тыс. опор освещения, сообщает 25 мая официальный сайт мэра и правительства столицы.

Уточняется, что более 12 тыс. новых источников освещения появятся в московских дворах, свыше 4 тыс. — возле школ и детсадов. Кроме того, массовая установка новых опор освещения ожидается в ТиНАО.

В 2020 году в Москве установили 23 тыс. опор наружного освещения, а с 2011 года — 249 тысяч. За это время число приборов освещения увеличилось в городе в 1,6 раза.