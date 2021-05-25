Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Президент США Джо Байден поручил привлечь к ответственности виновных в произошедшем 23 мая инциденте в Белоруссии, когда в минском аэропорту под предлогом террористической угрозы был посажен самолётом Ryanair и арестован белорусский оппозиционер Роман Протасевич. По мнению главы государства, инцидент является «прямым оскорблением международных норм».

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«Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование и установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую весть о том, что Евросоюз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями», — сказано в заявлении Байдена, опубликованным пресс-службой Белого дома.

Арест белорусского оппозиционера Протасевича президент США назвал «позорными нападками на политическое инакомыслие и на свободу прессы». Байден заявил, что «Соединенные Штаты присоединяются к странам всего мира с призывами к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко».

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о совместной работе Вашингтона и союзников над привлечением к ответственности Александра Лукашенко. Этот вопрос он обсудил с участницей белорусской президентской кампании 2020 года Светланой Тихановской, которую ранее парламент США определил как представительницу Белоруссии (отказав в легитимности «режиму Лукашенко»).

С осуждением официального Минска за инцидент 23 мая выступили также представители стран ЕС. Послы Белоруссии были вызваны для объяснений. Авиакомпании стран ЕС, Украины и других стран прекратили полёты в воздушном пространстве Белоруссии и отказались принимать белорусские самолёты госмонополиста «Белавиа».

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