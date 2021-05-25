Вена, , 12:35 — REGNUM Власти Австрии вводят запрет на посадку пассажирских рейсов из Великобритании с 1 июня. Об этом 25 мая сообщило Австрийское агентство печати.

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Отмечается, что данная мера введена из-за распространения индийской мутации коронавируса. Въезд в Австрию из Великобритании ограничен наряду с въездом из Бразилии, Индии и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Австрии начался первый этап реализации проекта «зелёный паспорт» для доступа людей к открывающимся объектам в сферах туризма, общественного питания, культуры и спорта. Проект также задумывался для того, чтобы восстановить свободу передвижения между государствами — членами Европейского Союза.

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