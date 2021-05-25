Варшава, , 12:36 — REGNUM Польская авиационная компания LOT приостановила полеты своих воздушных судов через воздушное пространство Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает агентство PAP.

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«LOT приостановил рейсы в Минск и определил альтернативные маршруты для полетов, проходящих над территорией Белоруссии», — говорится в сообщении.

При этом также был проложен новый маршрут для рейса из Варшавы в Москву, ранее пролегавший над территорией Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиационная компания Austrian Airlines (Австрия) приняла решение о приостановке полетов своих самолетов над территорией Белоруссии.

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