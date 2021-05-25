Красноярск, , 12:35 — REGNUM Ещё почти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в правительстве Красноярского края.

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Препарат распределят по территориям региона, учитывая спрос жителей на вакцинацию. В настоящее время потребность в вакцине испытывает Красноярск. Горожане массово записываются на прививку, однако иногда лист ожидания может растянуться на несколько недель. По оценкам краевых властей, это связано с нерегулярностью графика поставки препаратов и их недостаточным количеством. В связи с этим губернатор края Александр Усс поручил правительству региона провести дополнительные переговоры с минздравом РФ. По его словам, сейчас одной из главных задач является привлечение в край вакцины.

Всего с начала прививочной кампании регион получил почти 332 тысячи доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Красноярском крае выявлен 72 941 носитель коронавируса, выздоровели 67 169 человек, скончались 3703 ковид-пациента.

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