Ульяновск, , 12:35 — REGNUM В Ульяновской области произошёл крупный травяной пожар. Это следует из данных ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства на 25 мая, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на тушение сухой травы. Они произошло в Старомайнском, Майнском и Барышском районах.

Крупный пожар зарегистрирован в Старомайнском районе, где горело 17 гектаров травы.

Новых лесных пожаров и термических точек не зарегистрировано.

Отметим, что ранее на рабочем совещании профильного комитета Законодательного собрания Ульяновской области были обсуждены меры по обеспечению пожарной безопасности. Парламентарии пришли к мнению, что необходимо разработать региональную программу, предусмотрев, в частности, средства на обновление техники, приобретение оборудования и модернизацию систем водоснабжения.