Тамбов, , 12:34 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 25 мая.

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Всего в регионе скончались 523 человека.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 282 пациента, в том числе 111 человек — за последние сутки.

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