Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Рестораны и кафе в Грузии с 1 июня смогут принимать посетителей в закрытых помещениях не только в будни, но и по выходным дням. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, объявил 25 мая глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.

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«Согласно сегодняшнему решению Координационного совета, с 1 июня ограничение на питание в выходные дни будет полностью снято, а значит, они смогут принимать гостей в закрытых помещениях», — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что продолжит действовать запрет на проведение в пунктах общепита свадеб, поминок и других массовых застолий.

Стоит отметить, что 1 июня Грузия также открывает сухопутную границу. Для въезда в страну нужно сдать не более, чем за 72 часа тест на коронавирус.

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