Кызыл, , 12:31 — REGNUM На фоне спада уровня воды в реках Большой и Малый Енисей в Туве начали разливаться малые реки в низинах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, в селе Хондергей Дзун-Хемчикского района наблюдается разлив реки Хондергей.

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К настоящему времени подтоплены девять придомовых территорий, в трёх дома вода есть в подвальных помещениях. Местные власти для борьбы с прибывающей водой используют мотопомпу. Всего к работам привлечено 20 человек и три единицы техники.

«Тревожит также уровень воды в реке Элегест Чеди-Хольского кожууна, до критического уровня осталось меньше метра, отмечается совсем небольшой спад воды. Администрации кожууна нами даны рекомендации по дальнейшим действиям», — отметили в ведомстве.

Добавим, что прогнозы синоптиков неутешительные. Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели на территории республики будут идти осадки в виде сильных дождей и града, ветер до 23 метров в секунду.

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