Москва, , 12:31 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (75%) допускают возможность чаще выбирать отдых в России в ближайшие несколько лет, приводит данные ВЦИОМ.

Наиболее популярные российские направления для отдыха граждан — это Крым (29%), Краснодарский край (17%), Байкал (15%), Республика Алтай (14%) и Сочи (13%).

Также летом 2021 года участники опроса собирается поехать на отдых в Санкт-Петербург (13%), Москву (5%), Екатеринбург, Нижний Новгород и Анапу (по 3%).

Опрос по телефону проведен 15−16 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (52%) летом 2021 года никуда не поедут и планируют провести летний отпуск дома.

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