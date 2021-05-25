Сыктывкар, , 12:30 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба заявил жителям поселка Мутный Материк, что является для них Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне в сети появилось видео, на котором люди высказывают намерение пожаловаться Владимиру Путину в связи с накопившимися проблемами поселка.

«Да какой Путин? Я для вас Путин», — ответил глава республики.

Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?»

«Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!», — заявил Уйба.

Сегодня утром, 25 мая, пресс-службе правительства Коми пришлось дать пояснительный комментарий.

«Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Владимир Уйба обругал матом одного из депутатов Госсовета, обвинившего его с трибуны в политической трусости.