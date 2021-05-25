Элиста, , 12:29 — REGNUM В эти майские дни в Республике Калмыкия звенит последний школьный звонок. В торжественных линейках примут участие более 4,5 тыс. ребят, сообщили ИА REGNUM в правительстве РК.

В торжествах по случаю последнего звонка принимают участие выпускники 9 и 11 классов — 1604 одиннадцатиклассника и 2903 девятиклассника. Больше 400 ребят претендуют на аттестат особого образца, медаль «За особые успехи в обучении».

Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов, новых свершений и продолжения плодотворной учёбы в вузах, техникумах, училищах.