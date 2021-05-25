Москва, , 12:29 — REGNUM Западные спецслужбы сами придумали сценарий, согласно которому белорусские власти были бы вынуждены посадить самолёт с белорусским оппозиционером на борту. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

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«Зная о том, что он летит в Вильнюс, западные спецслужбы бросили информацию, когда самолёт пролетал над Минском, о том, что заложена бомба. И, естественно, в рамках международного авиационного права Белоруссия сработала чётко и корректно для того, чтобы предотвратить «взрыв», который теоретически мог быть над Белоруссией», — заявил Водолацкий.

«Тогда Белоруссию бы обвинили в том, что они сбили этот самолёт — то же самое, что когда-то произошло над Донбассом, когда украинцы сбили голландский самолёт», — указал он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.

После инцидента, 24 мая, лидеры ряда стран Евросоюза призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Белоруссию и над её территорией.