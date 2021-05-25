Тамбов, , 12:29 — REGNUM В Тамбовской области 25 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 532 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 292 пациента, в том числе 111 человек — за последние сутки.