Москва, , 12:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту подготовить меры по снижению цен на металл и древесину, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Он обратил внимание на то, что стоимость металла выросла от 50% и выше, а в магазинах рост цен произошел в разы — то же кровельное железо и другие металлические изделия.

«Мы с вами должны отреагировать однозначно. Давайте, предложите вариант, что в этой связи было бы правильно сделать, подготовьте обзор в том числе по стоимостной характеристике все то, что производится из дерева, также будем со с своей стороны предлагать правительству принять необходимые меры для того, чтобы остановить этот рост, но и с другой стороны скорректировать ситуацию, где выделенные средства не позволяют выполнить поставленные задачи по строительству тех же объектов соцсферы», — сказал Володин.

Металл и дерево входят в число материалов, из которых изготавливаются эти сооружения, напомнил спикер Госдумы.

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