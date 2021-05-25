Москва, , 12:28 — REGNUM Капитализация жилья участников московской программы реновации выросла, сообщил 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Он посетил открытие выставки, посвящённой реновации, в здании Государственной думы РФ.

«Мы имеем конкретный опыт переселения из ветхого жилья. Люди, которые переезжают из пятиэтажек в новые дома, у них капитализация увеличивается от 30% до 50%. Не говоря о том, что это жильё уже, конечно, на очень долгу перспективу будет являться комфортным и надёжным», — сказал Собянин.