Москва, , 07:46 — REGNUM Яков Дмитриевич Беляев (1918−1941) был кадровым военным. Участвовал в Советско-финской войне. Был награжден медалью «За боевые заслуги».

Яков Дмитриевич Беляев

К началу Великой Отечественной в звании сержанта командовал бронемашиной 69-го отдельного разведывательного батальона 100-й стрелковой дивизии в 20-й армии.

Участвовал в обороне Минска. 25 июня 1941 года в районе деревни Острошицкий Городок (Минская область) его экипаж уничтожил немецкий танк и 3 мотоцикла. 6 июля 1941 года в бою в районе деревень Гибайловичи (ныне Знаменка) и Сомры он записал на свой счет 4 автомашины противника с находящейся в них пехотой. На следующий день у той же Сомры Беляев принял последний бой с 7 немецкими танками и мотопехотой. Сержант уничтожил танк и бронетранспортер, однако и его бронемашина также была подбита. Пока не кончились боеприпасы, Беляев продолжал вести огонь из горящей машины. Будучи раненым в ногу, он вступил в рукопашную схватку с гитлеровскими солдатами. Присоединившись к контратаке красноармейцев Яков Дмитриевич погиб в последовавшей затем схватке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года сержант был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

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