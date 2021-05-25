Киев, , 12:27 — REGNUM Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в Белоруссии и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться «справедливых выборов и настоящей государственной независимости», заявил 25 мая секретарь украинского Совнацбеза АлексейДанилов.

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Представитель Киева заявил, что в своих попытках подавить свободу слова Минск пересёк очередную «красную линию», и такие действия не могут остаться без ответа. Также он обвинил властей Белоруссии в «откровенным вызове всему демократическому миру» и «наглом пренебрежении международными нормами и правилами».

По мнению Данилова, решение посадить пассажирский самолет Ryanair в аэропорту Минска 23 мая было спланированной и продуманной спецоперацией, «ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко, и которую можно назвать проявлением государственного терроризма».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины утвердило официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Накануне в Раде потребовали прекратить дипломатические отношения с Белоруссией, но официальных заявлений по этому поводу в Киеве еще не делали.