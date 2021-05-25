Уфа, , 12:32 — REGNUM 300 млн рублей намерены направить в Башкирии на расширение производства технических и медицинских газов. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что криогенное оборудование для медицинских лечебных учреждений планируется производить на ТОСЭР «Кумертау».

"Готовность инвесторов расширять проекты и направлять дополнительные инвестиции говорит о том, что Башкирия — комфортный регион для ведения бизнеса. Благодаря расширению проекта, суммарно будет создано 50 рабочих мест», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерины Кликуновой.

Отмечается, что инвестор планируется реализовать инвестиционный проект в течение 2021−2025 годов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии запустили производство моющих веществ.