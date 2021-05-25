Владимир, , 12:26 — REGNUM Во Владимирской области 25 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 247 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 937 пациентов, в том числе 53 человека — за последние сутки.