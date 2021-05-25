Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга всех шести созывов, глава фракции «Справедливой России» в Заксобрании Алексей Ковалёв заявил о том, что покидает эту партию и на сентябрьских выборах Заксобрания намерен баллотироваться при поддержке «Партии роста».

Алексей Ковалев Assembly.spb.ru

Как сообщил Ковалев «Интерфаксу» 25 мая, он намерен выставить свою кандидатуру по одномандатному округу №4 на Васильевском острове, от которого ранее избирался в Заксоборание.

Говоря о причинах своего решения, Ковалев заявил, что не приемлет новый облик «Справедливой России» после ее объединения с партией «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина. «Я всегда вел себя независимо и хочу сохранить доверие своих избирателей», — сказал Ковалев.

Ранее СМИ сообщили, что Ковалёва не включили в потенциально «проходную» партийную тройку «СР» на выборах Заксобрания Петербурга в 2021 году, что вызвало недовольство парламентария, который заседает в Мариинском дворце с 1994 года.