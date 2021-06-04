Москва, 4 июня 2021, 07:12 — REGNUM Алексей Федотович Африканов (1907−1973) был опытным катерником. Если не считать начала его службы во флоте торпедистом на линкоре «Парижская коммуна», то все последующие годы он ходил на торпедных катерах.

Алексей Федотович Африканов
Алексей Федотович Африканов

Воевал с 1941 года. Был контужен.

В 1943 году в звании капитан-лейтенанта командовал 2-м дивизионом 2-й бригады торпедных катеров Черноморского флота.

В ночь на 10 сентября возглавил группу торпедных катеров, осуществивших подавление артиллерийских батарей, огневых точек и укреплений противника в Новороссийском порту непосредственно перед началом десантной операции. Чтобы снизить плотность огня противника и его прицельность, Алексей Федотович повел свои корабли, прижимаясь к молу, а затем, сблизившись с неприятелем, расстрелял его торпедами, обеспечив тем самым успешную высадку войск с моря.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года капитан-лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2892).

После Победы Африканов принял участие в разгроме Японии. За взятие города и порта Сейсин (Чхонджин Северная Корея) был награжден орденом Британской Империи 5-го класса (кавалер). Преподавал, а позднее служил в Учебном отряде Черноморского флота. В 1955 году в звании капитана 2-го ранга вышел в запас. Жил и работал в Сумах.

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