Москва, , 07:12 — REGNUM Алексей Федотович Африканов (1907−1973) был опытным катерником. Если не считать начала его службы во флоте торпедистом на линкоре «Парижская коммуна», то все последующие годы он ходил на торпедных катерах.

Алексей Федотович Африканов

Воевал с 1941 года. Был контужен.

В 1943 году в звании капитан-лейтенанта командовал 2-м дивизионом 2-й бригады торпедных катеров Черноморского флота.

В ночь на 10 сентября возглавил группу торпедных катеров, осуществивших подавление артиллерийских батарей, огневых точек и укреплений противника в Новороссийском порту непосредственно перед началом десантной операции. Чтобы снизить плотность огня противника и его прицельность, Алексей Федотович повел свои корабли, прижимаясь к молу, а затем, сблизившись с неприятелем, расстрелял его торпедами, обеспечив тем самым успешную высадку войск с моря.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года капитан-лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2892).

После Победы Африканов принял участие в разгроме Японии. За взятие города и порта Сейсин (Чхонджин Северная Корея) был награжден орденом Британской Империи 5-го класса (кавалер). Преподавал, а позднее служил в Учебном отряде Черноморского флота. В 1955 году в звании капитана 2-го ранга вышел в запас. Жил и работал в Сумах.

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