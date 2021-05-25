Казань, , 13:25 — REGNUM В столице Татарии из детской республиканской клинической больницы 24 мая выписали шестерых учащихся, которым оказывалась помощь после стрельбы в гимназии №175.

На сегодняшний день казанские врачи помощь оказывают еще шестерым детям. Состояние троих взрослых и пятерых детей, находящихся на лечении в Москве, оценивается как стабильное, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на минздрав по РТ.

ИА REGNUM напоминает, 11 мая 2021 года выпускник гимназии №175 Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибла сотрудница гимназии и несколько детей, десятки пострадавших.

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