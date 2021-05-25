Челябинск, , 12:25 — REGNUM В Челябинской области местный житель осуждён за покупку специальных технических средств, которые предназначены для негласного получения информации. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в январе 2021 года. Гражданин приобрёл два устройства для проникновения в автомобили в обход охранной сигнализации. Когда он вынимал их из тайника, то его задержали.

Суд назначил осуждённому полтора года в колонии строгого режима. При вынесении приговора было учтено то, что прежнее наказание он не отбыл.