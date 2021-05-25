Чита, , 12:25 — REGNUM В Забайкальском крае, где в настоящее время проходит массовая вакцинация населения от COVID-19, на горячую линию регионального министерства здравоохранения поступает достаточно много вопросов. Вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова предложила создать чат-бот для ответов на часто задаваемые вопросы гражданами. Её слова 25 мая цитирует пресс-служба правительства региона.

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Чиновница напомнила, что чат-бот с 25 мая запустило краевое министерство труда и социальной защиты населения на платформе мессенджера Telegram.

«В социальной сфере чаще всего вопросы, поступающие от граждан, касаются выплат пособий на детей, около 500 вопросов в день. Чат-бот позволяет сократить время для получения и обработки информации. Предлагаю создать такого «помощника» по вопросам вакцинации в министерстве здравоохранения края», — уточнила вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 25 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 029, причём 33 из них обнаружили за последние сутки.

Вакцину от COVID-19 на сегодняшний день поставили более 157 тысяч забайкальцев.

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