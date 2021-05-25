Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Чувашию при росте выздоравливающих от COVID-19 пациентов впервые поступил ещё один вид вакцины — «КовиВак». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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Первая партия вакцины доставлена на аптечную базу государственного предприятия «Фармация» и распределяется по медицинским организациям и прививочным пунктам города. Всего получено 800 доз данного вида российской вакцины.

В ведомстве поясняют, что при иммунизации «КовиВаком» повторную дозу вводят не через три, а через две недели. Также она отличается условиями хранения.

По последним данным, с начала прививочной кампании в Чувашию передано более 126 тыс. доз вакцины «ГамКовидВак» (торговая марка «Спутник V») и более 1,6 тыс. комплектов «ЭпиВакКороны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 25 мая суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством подтверждённых случаев коронавирусом — соответственно 48 и 49, всего с начала пандемии выявлено 25 488 носителей коронавируса и 23 272 человека выздоровели.

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