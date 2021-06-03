Москва, 3 июня, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Андрей Федорович Рябов (1925−2004) воевал с 1943 года.

Андрей Федорович Рябов

Служил в звании рядового стрелком 592-го стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии в 12-й армии.

Отличился в ходе освобождения Правобережной Украины, в бою у села Кичкас (ныне не существует, затоплено при строительстве Днепрогэса) в районе города Запорожье. Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, «когда продвижению нашей наступающей пехоты препятствовала пулеметная точка противника, тов. Рябов, искусно маскируясь, незаметно пробрался к переднему краю противника и гранатами забросал окоп, в котором находилась группа немецких солдат с пулеметом, уничтожив до 10 немецких солдат, захватив в плен 3 немцев с пулеметом.

Отражая ожесточенные контратаки противника, когда немцы пустили в ход танки, тов. Рябов в критический момент сложившейся обстановки для нашей наступающей пехоты, которая была потеснена противником, проявляя мужество и отвагу, подпустив на близкое расстояние танк противника, огнем из ПТР поджег один танк и сжег одну бронемашину противника, при этом уничтожил до 10 немецких солдат и офицеров.

Спасая своих товарищей, пользуясь темнотой ночи, он вытащил с поля боя трех раненых бойцов и оказал им помощь».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6798).

После Победы Рябов был демобилизован. Работал на машиностроительном заводе в Ишимбае, а после выхода на пенсию инструктором стрелкового тира.