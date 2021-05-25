Кутаиси, Грузия, , 12:28 — REGNUM Таксисты предприятия Maxim в грузинском городе Кутаиси (Имеретия) вышли на забастовку. Об этом 25 мая сообщает телеканал «Рустави 2».

Как рассказали журналистам протестующие, они требуют повышения заработной платы. Участники акции заявили, что цена на топливо выросла, а стоимость проезда — нет. По этой причине таксистам, с их слов, приходится работать в убыток.

Сообщается, что порядка 200 протестующих собрались возле офиса транспортной компании. Они требуют, чтобы к ним вышли представители руководства предприятия.

Стоит отметить, что в Грузии идёт волна забастовок. Повышения зарплаты требуют сотрудники заводов по розливу минеральной воды «Боржоми», работники компании по производству безалкогольных напитков «Цкали Маргебели», а также рабочие мукомольного завода в Озургети. В апреле после забастовки добились улучшения условий шахтеры в Чиатура, а также строители, выполняющие ремонт трассы Тбилиси — Сенаки.

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