Москва, , 12:21 — REGNUM Зачистка интернета от запрещенного контента абсолютно необходима и должна проводиться объединенными усилиями всех пользователей и регуляторов сети, включая владельцев популярных ресурсов и рядовых подписчиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«Однако возлагать ответственность за наличие противоправного содержимого исключительно на видеохостинг — не самая эффективная мера.

Целью регуляторов и правоохранителей должны стать все участники цепочки производства, распространения и потребления незаконного контента, включая провайдеров, клиенты которых получают доступ к запрещенным информационным ресурсам.

Временное наличие противоправного контента в зоне публичного доступа может и должно стать поводом к немедленной технической и юридической реакции правоохранителей.

Если же требования предъявляются лишь к владельцу площадки, то, устав от зачастую противоречащих друг другу требований национальных цензоров, он с высокой вероятностью уйдет с рынка, а злоумышленники найдут другие каналы распространения запрещенных данных», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор допустил замедление трафика Google из-за недостаточной фильтрации незаконного контента.

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