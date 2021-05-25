Липецк, , 12:20 — REGNUM В Липецкой области 25 мая подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 328 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 28 тыс. 289 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 109 — за последние сутки.