Киев, , 12:24 — REGNUM Решение о посадке в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании Ryanair является продуманной спецоперацией и за нее несет ответственность президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 25 мая написал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети Facebook.

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«Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко», — говорится в сообщении секретаря украинского СНБО.

Также Данилов назвал задержание находившегося на борту воздушного судна сооснователя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, откровенным вызовом «всему демократическому миру» и «наглым пренебрежением международными нормами и правилами».

«Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную «красную линию», и такие действия не могут остаться без ответа», — также подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины приняли решение о прекращении авиационного сообщения с Белоруссией с 26 мая.