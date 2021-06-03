Москва, , 07:38 — REGNUM Пётр Дмитриевич Хренов (1920−1943) в 1941 году окончил Смоленское артиллерийское училище и уже осенью защищал Калинин (ныне Тверь), где его батарея уничтожила 4 танка, 2 орудия и до батальона пехоты противника.

Петр Дмитриевич Хренов

К весне следующего года в звании старшего лейтенанта командовал взводом управления 511-го гаубичного артиллерийского полка Западного фронта.

21 марта 1942 года в бою у деревни Суковка (Юхновский район Калужской области) он, расположив свой наблюдательный пункт на переднем крае, с 3 бойцами корректировал артиллерийский огонь дивизиона.

В ночь на 22 марта противник продвинулся вперед, и наблюдательный пункт Хренова оказался в тылу врага. Тем не менее офицер остался на своем посту. В течение дня он продолжал корректировать огонь батареи, пока не был обнаружен немцами. Когда неприятель оказался совсем близко, Пётр Дмитриевич вызвал огонь дивизиона на себя. Возле наблюдательного пункта осталось почти 30 убитых гитлеровцев. Враг отступил, и красноармейцам удалось вернуть свои позиции.

На следующий день наши войска начали наступление. Старший лейтенант со своим взводом вновь шел впереди стрелковых подразделений. К ночи он оборудовал свой наблюдательный пункт в деревенской школе. Как только противник обнаружил разведчиков, то сразу же окружил здание и пошел на штурм. Бой продолжался несколько часов. Захватив с собой радиостанцию, группа с боем, переходившим в рукопашную схватку, вырвалась из вражеского кольца. Хренов был дважды ранен, но остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 552).

В 1943 году в звании капитана, заместителя командира 2-го дивизиона 52-го гвардейского артиллерийского полка Пётр Дмитриевич Хренов был смертельно ранен во время Курской битвы.

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