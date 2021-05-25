Севастополь, , 12:19 — REGNUM Жителям Севастополя не угрожает дефицит пресной воды в ближайшие месяцы, об этом в отчёте перед депутатами Заксобрания Севастополя 25 мая заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас мы уверены, что, несмотря на туристический сезон, севастопольцам не угрожает проблема дефицита воды», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что избежать введения водоснабжения жителей по графику в 2020 году удалось благодаря поддержке федерального центра. В результате были оперативно построены водозабор на реке Бельбек и три водовода. Также проведен ремонт трубопроводов, что позволило снизить потери водоснабжения на 5500 куб. м в сутки. В целом, подчеркнул Развожаев, вододефицит в Севастополе преодолён.