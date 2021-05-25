Калуга, 25 мая, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В ближайшую семилетку на калужском рынке труда в значительной степени будут востребованы работники, имеющие среднее профессиональное образование. Прогнозируется потребность таких специалистов в строительной сфере, в строительстве автомобильных дорог, в энергетике и обслуживании газопроводов. Об этом 25 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство труда и социальной защиты области.

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В 2020 году в калужские центры занятости населения обратились более 30 тысяч человек, что на 23% больше, чем годом ранее. При этом число вакансий, которыми располагала служба занятости, снизилось на 16%. Соответственно возросли уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности. Заметное влияние на ситуацию на региональном рынке труда оказала пандемия В 2021 году, в том числе благодаря федеральной поддержке, ситуация на областном рынке труда изменилась. В настоящее время профильным министерством сформирована перспективная потребность региона в кадрах на семь лет (2021 — 2027). В формировании прогноза приняли участие около 1 300 организаций региона с численностью работников свыше 144 тысяч человек. На ближайшие семь лет потребность рынка труда Калужской области в кадрах превысит 78 тысяч человек, из них 17% (13,5 тыс.) — на новые рабочие места.

Традиционно основную потребность в кадрах будут испытывать промышленность (46,4% — 36,4 тыс.) и сельское хозяйство (17,1% — 13,4 тыс.). В сфере образования и науки заявленная потребность составит 10,5% (8,2 тыс.), в здравоохранении — 6,3% (4,9 тыс.). Среди специалистов наиболее востребованными будут инженеры, педагоги, врачи, квалифицированные рабочие, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве. Наибольшая доля неквалифицированных работников потребуется в сфере транспорта, сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах.