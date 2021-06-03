Москва, , 07:16 — REGNUM Давид Сергеевич Мерквиладзе (1919−1966) воевал с июля 1941 года.

Давид Сергеевич Мерквиладзе

Служил в разведке. Был награжден орденом Славы 3-й степени. За уничтожение в бою расчета вражеского пулемета и 15 неприятельских солдат получил орден Отечественной войны 2-й степени.

В конце декабря 1944 года в звании сержанта командовал отделением разведки 581-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии в 7-й гвардейской армии.

Возглавил группу бойцов с целью захвата стратегической высоты в районе села Чёмёр (в 10 км северо-восточнее Будапешта). Под прикрытием тумана он подобрался к цели и условным сигналом вызвал огонь артиллерии, после чего вслед за огневым валом разведчики стремительно ворвались в немецкие окопы и захватили высоту, взяв в качестве трофеев 9 пулеметов и 2 миномета. Как отмечает историк Кристиан Унгвари, красноармейцы в течение пяти часов удерживали захваченные позиции, успешно отразив две атаки противника, пока не подошли основные силы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4887).

По окончании войны в звании старшины Мерквиладзе демобилизовался. В дальнейшем воин жил и работал в Тбилиси.

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