Кисловодск, Ставропольский край, , 12:16 — REGNUM В Ставропольском крае в 2021 году было получено 73 млн рублей от курортного сбора. Рекордсменом по сумме сбора, оставленной туристами, стал город-курорт Кисловодск. С начала года он собрал 30 млн рублей, сообщили в управлении по информполитике края.

Ессентуки получили около 21 млн рублей, Пятигорск — 12 млн рублей, Железноводск — около 11 млн рублей. На эти средства будут обновлены территории в городах-курортах.

Так, до конца 2021 года года в Ессентуках планируют благоустроить северную часть Лечебного парка и обновить парк Победы. Кисловодск направит вырученные денежные средства на замену освещения мемориального комплекса «Журавли» и создание памятной стены на улице Кольцова. Кроме этого, будут приведены в порядок улица Шаляпина в районе пансионата «Скала» и возведены новые питьевые бюветы.

А в Железноводске за счет средств курортного сбора будет благоустроены Курортный парк и сквер по улице Труда.

Напомним, Ставрополье стало участником проекта «Курортный сбор» с 1 мая 2018 года. За 20 месяцев с начала запуска эксперимента по курортному сбору в крае было собрано более 460 млн рублей.

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