Москва, 2 июня, 2021, 07:14 — ИА Регнум. О жизни Андрея Ивановича Волынца (1904−1965) можно было бы снять приключенческий фильм. После Гражданской войны деревня Желтки Вилейского района Белоруссии отошла к Польше. Живший в ней Волынец вступил в ряды подпольной Коммунистической партии Западной Белоруссии, был арестован и заключен в тюрьму.

Андрей Иванович Волынц

17 сентября 1939 года во время Польского похода его освободили части Красной армии.

Вернувшись в родной район, вчерашний революционер стал директором торфяного завода «Желтки», но в июне 1941 года ему вновь пришлось уйти в подполье. Волынец создал подпольную группу, которая начала проводить диверсионную деятельность: устраивала нападения на полицейские посты, уничтожала телеграфные линии, пускала под откос немецкие эшелоны.

В 1942 году подпольщики перебазировались в Плещеницкий район (Минская область), войдя отдельным взводом в состав бригады «Народные мстители». Они участвовали в разгроме вражеских гарнизонов в Ольковичах и Зембине. В одном из боев Волынец получил ранение в ногу и 5 месяцев провел в партизанском госпитале.

В сентябре 1943 года после выздоровления Андрей Иванович с группой из 5 человек был послан назад в Вилейский район. В течение нескольких месяцев ему удалось создать отряд в 300 человек.

В июне следующего года отряд Волынца реорганизовали в партизанскую бригаду «За Советскую Беларусь», которую он возглавил. К моменту соединения с Красной Армией в ней находилось уже 410 лесных солдат.

Комбриг лично участвовал в 26 крупных боях и 48 боевых операциях и боевых столкновениях, 59 диверсиях, на его личном счету 9 пущенных под откос эшелонов, 18 подорванных автомашин, значительное количество живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года Волынцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4352).

После войны народный мститель на различных партийных и административных должностях восстанавливал хозяйство в Вилейском и Молодечненском районах. Жил в городе Молодечно.