Череповец, Вологодская область, , 12:15 — REGNUM Подготовленная экологическая программа позволит улучшить качество воздуха в черте города Череповец Вологодской области. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов при посещении завода ПАО «Северсталь» в Череповце, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня работаем в одном из городов, который попал в список из 12 городов, которые являются лидерами по загрязнению. Мы видим, что планы которые составили компании, работающие в этом городе — Фосагро, Северсталь, губернатор, мэр города, они направлены на одну цель — чтобы жилось здесь лучше, дышалось лучше и чтобы воздух был полезный», — сказал Козлов.

Глава Минприроды отметил, что вредные выбросы влияют на здоровье человека, в том числе на уровень онкологической заболеваемости. Министр сообщил, что предприятие «Северсталь» проводит модернизацию производства, направленную на сокращение вредных выбросов в атмосферу.

«Будет выполнен ряд мероприятий, связанный с производственным циклом предприятия. Это улучшит экологическую повестку в городе», — сообщил министр.