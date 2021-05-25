Минск, , 12:14 — REGNUM Инцидент с государственным флагом Белоруссии в Латвии является нарушением норм международного права. Такое заявление приняли 25 мая депутаты Палаты представителей парламента Белоруссии, сообщило агентство БелТА.

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Отмечается, что члены Совета республики и депутаты Палаты представителей с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении белорусского флага в Риге.

«Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что провокация латвийских чиновников разрушает остатки доверия между государствами. При этом она не не вызвала осуждения других европейских стран.

Напомним, 24 мая в центре Риги около одной из гостиниц, где проживают хоккейные сборные, участвующие в чемпионате мира, белорусский флаг был заменен на бело-красно-белый. Причём это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

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