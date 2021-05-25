Остров, Псковская область, 25 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Одна из четырех пострадавших в ДТП в Псковской области умерла в больнице. По факту дорожной аварии решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом 25 мая проинформировали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Псковской области. Одна из четырех пострадавших в ДТП в Псковской области умерла

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 159 км автодороги «Псков — Новгород» Порховского района Псковщины во время поворота Audi столкнулась с двигавшимся во встречном направлении Lexus. В результате ДТП травмы получили водитель Audi и три его пассажирки.

«Девушка, доставленная в Псковскую областную больницу в результате ДТП в Порховском районе, скончалась. В настоящее время следственным отделом ОМВД по Порховскому району решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела», — сообщили в ведомстве.