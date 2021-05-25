Тоцкий район, , 12:14 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области по факту хищения 673,5 тыс. рублей у микрокредитной компании возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

С заявлением о крупном хищении в полицию обратился представитель микрофинансовой организации. Он обвинил в преступлении сотрудницу.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что сотрудница с ноября 2020 года по март 2021 года оформила подложные документы и завладела денежными средствами компании. Женщине инкриминировали мошенничество в сфере кредитования.