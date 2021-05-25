Курск, , 12:14 — REGNUM В Курской области 25 мая зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 70 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 36 тыс. 460 пациентов, в том числе 93 — за последние сутки.