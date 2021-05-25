Ростов-на-Дону, 25 мая, 2021, 12:13 — ИА Регнум. О резком ухудшении погодных условий предупредили жителей Ростовской области. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 25 мая.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Град

Синоптики предупреждают, что во второй половине дня и до конца суток 25 мая в ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Скорость ветра при этом будет достигать 20−23 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей Ростовской области быть предельно внимательными и осторожными.