Москва, , 07:02 — REGNUM Вчерашний слесарь Павел Дмитриевич Линник (1916−1944) был призван в армию в 1938 году и воевал с первых дней Великой Отечественной.

Павел Дмитриевич Линник

К лету 1942 года в звании ефрейтора служил разведчиком 173-й отдельной разведывательной роты 109-й стрелковой дивизии в Приморской армии. Оборонял Севастополь.

Неоднократно проникал в расположение противника и доставлял командованию ценные сведения. Одновременно показал себя талантливым снайпером, на счету которого было, по неполным данным, не менее 60 солдат и офицеров врага. Отличился в боях под Балаклавой: когда на наблюдательный пункт дивизии прорвалась немецкая мотопехота, он принял участие в его защите, в ходе которой, пользуясь внезапностью контратаки, по свидетельству очевидцев, уничтожил несколько десятков гитлеровцев и 3 танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года ефрейтор был удостоен звания Героя Советского Союза.

Но награду Павел Дмитриевич так и не получил. Не имея возможности эвакуироваться из Севастополя, в котором он сражался до последних дней, воин пробрался в родное село Макариха (Знаменский район Кировоградской области), где примкнул к народным мстителям. Во время одной из операций «лесных солдат» Линника тяжело ранили. Солдат и партизан скончался 19 января 1944 года.

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