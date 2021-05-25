Токио, , 12:12 — REGNUM Россия является «угрозой миру во всём мире», с которой «необходимо покончить» как можно скорее. Такое мнение высказали японские читатели портала Yahoo News Japan, комментируя статью о «беспрецедентном наращивании» Россией военной мощи и испытаниях новейших вооружений в регионе.

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«Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным, — уверен читатель Kirk. — С ними надо покончить, пока не поздно».

Пользователь Amuwe указывает на то, что из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. По его словам, это означает, что «вероятность нападения на Японию выросла».

«Россия совместно с Китаем могут нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии», — призывает он.

Упомянули читатели и о Северном морском пути, заявив, что «это не собственность России».

«Если она (Россия — прим. ИА REGNUM) будет предъявлять претензии, Япония должна ответить ограничением прохождения по Восточному проходу. Не пускать российские и китайские корабли вполне возможно, — считает Yaf. — Россия — угроза миру во всём мире».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил, что в Арктике растёт военная активность нерегиональных стран. По его словам, это не может не вызывать беспокойства. Чтобы предотвратить нарастание рисков в военной сфере, необходимо поддерживать диалог в рамках военной безопасности и сотрудничество по линии военных, уверен дипломат.

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