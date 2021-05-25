Берлин, , 12:25 — REGNUM Глава парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель и сопредседатель партии Тино Хрупалла выдвинутыкандидатами в канцлеры ФРГ, сообщает 25 мая пресс-служба партии.

За Вайдель и Хрупаллу проголосовали по 71% членов «АдГ». В основном их поддерживает консервативное крыло, сообщает телеканал ZDF.

По итогам разных исследований, правых в ФРГ поддерживают от 10% до 12% избирателей. Результат «АдГ» на парламентских выборах в 2017 году составил 12,6%.

Выборы в германский парламент намечены на сентябрь 2021 года. Граждане отдадут голоса за партии, а те предлагают своих кандидатов. Один из них может стать канцером.

Кандидатом от консервативного блока ХДС/ХСС является Армин Лашет, от социал-демократов — Олаф Шольц, от «зелёных» — Анналена Бербок.

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