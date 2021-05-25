Москва, , 12:11 — REGNUM Запад намерен наращивать давление на Белоруссию с помощью оппозиции, в том числе жертвуя последней. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

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«Самое главное, что мы с вами являемся свидетелями той лжи и провокаций, которые в последние годы устраивают западные спецслужбы по сценарию ЦРУ. И самое главное, что они даже не пытаются свою ложь как-то обернуть в хорошую бумагу для того, чтобы показать своим гражданам», — заявил Водолацкий.

«Цветная революция в Белоруссии не получилась. Лукашенко убрать не получилось. Поэтому нужно выбирать дальнейший путь — взбодрить белорусскую оппозицию. Для этого нужно жертвовать теми людьми, которые, в принципе, уже отработанный материал», — указал он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.

После инцидента, 24 мая, лидеры ряда стран Евросоюза призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Белоруссию и над её территорией.