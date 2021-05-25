Майами, США, , 12:10 — REGNUM Жители американского штата Флорида смогут подавать в суд на технологические корпорации за цензуру в социальных сетях, соответствующий закон подписал 24 мая губернатор Рон Десантис, сообщает New York Post.

Законопроект позволит Избирательной комиссии Флориды налагать штрафы в размере $250 тыс. в день на владельцев социальных сетей, которые блокируют доступ к своим платформам любому кандидату, баллотирующемуся на должность в штате, и $25 тыс. в день — в случае блокировки кандидатов, баллотирующихся на более скромные посты.

Закон, который должен вступить в силу 1 июля, также потребует от компаний предоставить 30-дневный период предупреждения, прежде чем пользователь будет удален, а также чтобы компании раскрыли свои стандарты для блокировки и удаления пользователей и их материалов.

«Если крупные технологические цензоры будут непоследовательно применять свои правила для продвижения доминирующей в Кремниевой долине идеологии, они будут привлечены к ответственности в штате Флорида, и все жители Флориды, несправедливо обращающиеся с крупными технологическими платформами, будут иметь право подавать в суд на компании, нарушающие этот закон», — заявил он на пресс-конференции в Майами.

Этот шаг последовал после того, как видные республиканцы заявили, что технологические гиганты, включая Facebook, YouTube и Twitter, предвзято относятся к консерваторам. Десантис признал, что законопроект может сыграть на руку бывшему президенту США Дональду Трампу, который подвергся блокировки в основных социальных сетях, однако губернатор Флориды подчеркнул, закон направлен на решение более широкого круга проблем, связанных с технологическими гигантами.