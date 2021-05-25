Южно-Сахалинск, , 12:09 — REGNUM Сахалинский областной суд 25 мая удовлетворил иск «Эковахты Сахалина» к спортивно-туристическому комплексу «Горный воздух» — строителям горнолыжного курорта запретили вырубать лес в местах произрастания краснокнижных видов растений, а именно кардиокринума сердцевидного, более известного в островном регионе как лилии Глена, пишет ИА Sakh.com.

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Экологи обратились в Южно-Сахалинский городской суд в июне 2020 года с требованием запретить вырубку лесных насаждений в районе Долины туристов. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

На участке, на котором произрастает более пяти тысяч экземпляров редкого растения, занесённого в Красную книгу, запланировано строительство дороги, подстанции и кабельной линии для спортивного комплекса «Горный воздух». Дорога должна вести к подножию горы Красной и к планируемой «Горной деревне».

Областной суд встал на сторону экологов и запретил вырубать лес в месте произрастания краснокнижного цветка.

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Как сообщало ИА REGNUM, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске имеет перспективы стать одним из лучших лыжных курортов РФ и войти в число лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 20 мая в ходе рабочей поездки на Сахалин полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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«Горный воздух», который по замыслу властей, должен стать «туристической Меккой» Сахалина, из года в год трясёт от скандалов. Комплекс не даёт ожидаемого эффекта, зато"пожирает» природные богатства Сахалина. Эксперты не раз указывали строителям на то, что в ближайших странах АТР имеется множество горнолыжных курортов, а инфраструктура этих стран в разы лучше, потому и туристы выбирают их, а не необустроенный Сахалин. Общественность и экологи Сахалина неоднократно призывали строителей остановиться — и того, что уже построено, хватит на годы вперёд.