Чебоксары, , 12:08 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 48 и 49. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 25 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 25 488 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 49.

Победили болезнь 23 272 человека, из них за последние сутки выписаны 48 человек. Доля выздоровевших в республике превышает 91,3%. Диагноз COVID-19 официально поставлен 803 пациентам в Чувашии.

Скончались 1413 пациентов с коронавирусом, из них двое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, симптомы заражения новой коронавирусной инфекции сходны с симптомами гриппа: у больных наблюдаются высокая тела, головная боль, слабость, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея.